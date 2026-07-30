Express: врач говорит о покраснении глаз в числе «зрительных» признаков гипертонии
Гипертония (высокое артериальное давление) коварна тем, что не имеет специфических симптомов: ее проявления часто кажутся лишь следствием переутомления и недосыпа, и на них не обращают должного внимания. Между тем, если кровяное давление постоянно оказывается высоким, сердцу приходится работать значительно больше, чтобы поддерживать достаточный приток крови к телу. В результате оно быстрее устает, изнашивается и становится подверженным болезням. Ослабленная и болезненная сердечно-сосудистая система может стать причиной обширного ряда проблем со здоровьем, от сердечных приступов до инсультов.
По словам доктора Салли Амин, гипертонию нередко выдают «зрительные» признаки, отражающие проблемы с глазами.
«Здоровье глаз напрямую зависит от того, насколько стабильным является кровяное давление. В случае его неконтролируемых скачков и гипертонии возникают симптомы, связанные с глазами и зрением», - приводится объяснение врача в статье Express.
Врач призывает людей, которые подозревают у себя высокое кровяное давление, выяснить, есть ли у них следующие симптомы:
Затуманенное зрение
Покраснение в глазах
Дискомфорт или боль в глазах
При их наличии следует обратиться к офтальмологу и пройти полное обследование глаз, включая глазное дно и сетчатку, подчеркнул эксперт. Следует знать, что неконтролируемо высокое кровяное давление может привести к катастрофическому повреждению глаз, в том числе к глазному инсульту, повреждению сетчатки и слепоте.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил belyash в категорию Разное
Добавить комментарий