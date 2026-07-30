4 продукта для завтрака, которые позволят быстро сбросить вес - диетолог Пономарева

То, что вы едите на завтрак, может повлиять на то, что вы едите в течение дня, поэтому выберите один или несколько из этих пяти питательных продуктов для завтрака, рекомендованных диетологом, чтобы помочь вам похудеть.Каша"Овес может помочь похудеть двумя способами; он содержит клетчатку, которая дольше сохраняет чувство сытости, и это углевод с «медленным высвобождением», который, если его съесть за три часа до тренировки, может помочь вам сжечь больше жира", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.ЙогуртМногие йогурты также содержат белок, и он может помочь тем, кто хочет похудеть. Белок насыщает естественным образом, и его переваривание занимает больше времени, чем простые углеводы.Ореховая пастаОрехи богаты белком и клетчаткой, которые надолго сохранят чувство сытости и помогут похудеть."Ореховая паста содержит хорошую дозу полезных жиров. Орехи в целом имеют «плохую» репутацию из-за высокого содержания калорий и жира, но при добавлении в йогурт, овсяные хлопья или белковые блины, из них можно приготовить сытный завтрак".Ореховая паста можно добавлять в тосты из цельнозерновой муки или овсяную кашу для медленного усвоения пищи.ЯйцаВ одном крупном яйце содержится 6 г белка и 72 калории, что делает его питательным выбором для завтрака для похудения. Исследование показало, что люди, которые ели яйца на завтрак, чувствовали себя более сытыми дольше и теряли в два раза больше веса, чем те, кто получал такое же количество калорий из рогалика на завтрак.

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