Людям с повышенным уровнем холестерина назвали самую вредную для сердца диету
По словам Гаглошвили, для людей с повышенным уровнем холестерина в крови особенно опасна кетодиета — рацион с большим количеством жиров, умеренным содержанием белков и минимумом углеводов.
«Что плохого в кетодиете? То, что растет "плохой" холестерин, а с ним увеличивается риск развития инфаркта», — предупредил кардиолог.
По словам врача, исследования показали, что у людей, у которых уже есть холестериновые бляшки, кетодиета только ускоряет прогрессирование атеросклероза.
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