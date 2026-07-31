Врач раскрыла два увеличивающих полезность кофе нюанса
Прежде всего врач рекомендовала соблюдать меру. Она уточнила, что нельзя пить больше четырех чашек в день. «Большинство исследований показывают, что польза для сердечно-сосудистой и нервной систем заканчивается именно на этой отметке», — отметила Павлова.
Также доктор призвала не забывать, что полезен исключительно черный кофе. По ее словам, сахар, сиропы, мед и другие добавки превращают напиток в калорийный десерт, который может спровоцировать ожирение печени.
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