Врач раскрыла два увеличивающих полезность кофе нюанса

Чтобы кофе не вредил здоровью, а только улучшал самочувствие, надо соблюдать два простых правила при его употреблении, считает эндокринолог Зухра Павлова. Важные нюансы, увеличивающие полезность этого напитка, она раскрыла в своем Telegram-канале.Прежде всего врач рекомендовала соблюдать меру. Она уточнила, что нельзя пить больше четырех чашек в день. «Большинство исследований показывают, что польза для сердечно-сосудистой и нервной систем заканчивается именно на этой отметке», — отметила Павлова.Также доктор призвала не забывать, что полезен исключительно черный кофе. По ее словам, сахар, сиропы, мед и другие добавки превращают напиток в калорийный десерт, который может спровоцировать ожирение печени.

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