Психолог Абравитова: Вредная еда и привычки запускают отмирание нейронов в мозгу

Нездоровое питание и регулярное употребление вредной пищи могут негативно сказаться не только на физическом, но и на психическом здоровье. Об этом рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.— Любое потребление некачественной еды или алкоголя, это сильнейший удар по психике и интоксикация организма. Организм у нас — единое целое. И психика тоже относится к этой одной системе под названием «Человек», — отметила специалист.По словам психолога, алкоголь оказывает токсическое воздействие на мозг, способствуя гибели нейронов. После кратковременного ощущения улучшения самочувствия у человека могут появиться тревожность, подавленность и симптомы, напоминающие состояние после интоксикации. Аналогичный эффект, хотя и менее выраженный, может возникать при постоянном употреблении фастфуда и другой вредной пищи.Абравитова добавила, что малоподвижный образ жизни также повышает риск ухудшения психоэмоционального состояния. По ее словам, сочетание гиподинамии и несбалансированного рациона может привести к снижению эмоционального фона, апатии, вялости и постепенному развитию депрессивных состояний, передает RT.Масштабное исследование показало, что бедность в молодости разрушает мозг уже к 50 годам. Постоянные переживания из-за финансов и хронический стресс постепенно истощают ресурсы мозга и повышают риск возрастных когнитивных изменений и преждевременной деменции. Действительно ли жизнь в бедности убивает мозг и как можно от этого защититься, «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки