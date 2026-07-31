Nutrition: Обнаружены опасности продуктов детского питания

На конференции Nutrition 2026 Американского общества питания представили итоги аудита продуктов для малышей в 21 магазине Техаса. Он выявил, что на полках стоят в основном ультраобработанные товары, а около половины позиций не соответствуют хотя бы одному нутриентному стандарту ВОЗ.Исследовательницы Эрин Хадсон и Марисса Бургермастер из Техасского университета в Остине сфотографировали полки с детским питанием в 21 продуктовом магазине Остина. Они подвергли оценке 2783 товара, предназначавшихся для детей от 6 до 36 месяцев, в перечень не входили смеси, напитки и традиционные первые прикормы-пюре.По классификационной системе Nova 81% продуктов были оценены как ультраобработанные. В составе выявили и другие проблемы: в 17% товаров было превышение рекомендаций ВОЗ по содержанию сахара, 25% завышали норму по натрию, в 11% обнаружили несоответствие по жирам, а 12% недотягивали по энергетической плотности.В числе нарушителей — пакетированные фруктовые пюре, овсяные батончики, макароны с сыром, палочки из индейки, сырные и арахисовые снеки.Авторы работы подчеркнули, что не всякий высокий показатель жира или калорий является свидетельством низкого качества: часть менее обработанных продуктов включает больше жира и калорий как раз благодаря цельным ингредиентам — арахису или говядине.Исследование касалось лишь упакованных товаров с полок магазинов и не учитывало, что родители готовят дома. Учёные рекомендуют делать на упаковках предупреждающую маркировку, чтобы родителям было проще выбирать качественные продукты.

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