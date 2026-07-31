Россиянам назвали способы отдалить смерть

Врач-эндокринолог Максим Кузнецов назвал россиянам здоровые пищевые привычки, помогающие отдалить смерть. Способами продлить жизнь он поделился в своем Telegram-канале.По словам Кузнецова, здоровый образ жизни подразумевает не жесткие ограничения, а устойчивые полезные привычки во всех сферах.«Начните с малого: добавьте огурчик к обеду, замените газировку на чашку черного кофе», — посоветовал врач.Доктор объяснил, что одна-две чашки черного кофе в день помогают в профилактике диабета второго типа и жировой болезни печени.Кроме того, эндокринолог порекомендовал ограничить количество ультрапереработанных продуктов в рационе, а также съедать не более пять граммов соли в сутки. Врач напомнил, что соль содержится не только в солонке, но и в сосисках, колбасах, консервах и других готовых продуктах.Помимо этого, врач призвал два-три раза в неделю включать в рацион рыбу, а также съедать около 400 граммов фруктов и овощей в день. Он заверил, что это поможет снизить риск проблем с сосудами, заболеваний сердца и колоректального рака.

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