Озвучен доступный способ сохранения ясности ума в старости
В Японии на протяжении нескольких лет развивают особые общественные площадки, где жители пожилого возраста регулярно встречаются, занимаются посильной физической активностью и общаются. Эти программы стали элементом государственной стратегии по росту продолжительности здоровой жизни и профилактике патологий, требующих длительного ухода.
Для проверки эффективности инициативы исследовательский коллектив проанализировал данные 3511 жителей города Хабикино в префектуре Осака. После анализа анкет в итоговый документ вошла информация о 2578 пожилых людях, на момент начала исследования не нуждавшихся в постоянном уходе. За состоянием участников велось наблюдение в течение четырех лет. Учёные сопоставляли посещение еженедельных общественных мероприятий с дальнейшим состоянием когнитивных функций.
Результаты приятно удивили. У пожилых людей, не имевших постоянной физической нагрузки, посещение таких мест почти вдвое понижало риски ментальных отклонений в сравнении с теми, кто не принимал участия в мероприятиях.
У людей, которые ранее уже занимались физическими упражнениями, не было обнаружено статистически заметного дополнительного эффекта. То есть, общественные проекты особо важны для тех представителей пожилых людей, которым трудно поддерживать активность самостоятельно.
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