Употребление алкоголя в жаркую погоду «чрезвычайно опасно» — врач назвал 4 риска

Поскольку некоторые, возможно, с нетерпением ждут возможности выпить несколько напитков на солнце, врач делятся строгим предупреждением.«Одним из самых больших рисков питья на улице летом является обезвоживание. Алкоголь удаляет жидкости из вашей крови через почечную систему, которая включает почки, мочеточники и мочевой пузырь, гораздо быстрее, чем другие жидкости», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.Когда этот процесс происходит в жаркую погоду, существует дополнительный риск обезвоживания, поскольку тело потеет, чтобы охладиться.Признаки обезвоживания включают:ГоловокружениеУсталостьЧувство жаждыСухость во рту, губах и глазах.Еще одним риском сочетания алкоголя и жаркой погоды является солнечный ожог, так как исследования показывают, что после употребления алкоголя кожа становится более чувствительной к солнцу.«Количество ультрафиолета, необходимое для ожога кожи человека, было намного меньше, чем без употребления алкоголя».Поскольку алкоголь может ухудшить суждение человека, вероятность того, что кто-то забудет пополнить свою защиту от солнца в состоянии алкогольного опьянения, выше.Употребление алкоголя также может увеличить риск теплового удара, который возникает, когда организм не может регулировать свою температуру.«Алкоголь может уменьшить количество выделяемого нами пота, что затрудняет охлаждение тела. Это может привести к тому, что температура вашего тела поднимется до чрезвычайно опасного уровня, что приведет к тепловому удару».Существует также больший риск утонуть в состоянии алкогольного опьянения, потому что «алкоголь ослабляет нервы, контролирующие непроизвольные действия, такие как дыхание и рвотный рефлекс.Четыре риска употребления алкоголя на солнце:ОбезвоживаниеСолнечный ожогТепловой ударУтопление.

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