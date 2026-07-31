Хирург перечислил рекомендации по поддержанию здоровья сосудов во время перелёта

Хирург АО «Медицина» Тигран Бохян перечислил рекомендации по поддержанию здоровья сосудов во время перелёта. Обязательная профилактика компрессионным трикотажем во время длительных перелётов в первую очередь нужна людям с повышенным риском венозных осложнений. Это пациенты с перенесённым тромбозом глубоких вен или тромбоэмболией, выраженным варикозом с симптомами, после недавних операций, при беременности, а также при сочетании нескольких факторов риска.Для здорового человека без проблем с венами, который летит несколько часов, обычно достаточно простых мер. Самая важная — движение. Даже во время перелёта полезно периодически вставать, пройтись по салону, выполнять простые упражнения стопами и голенями прямо в кресле: вращать стопами, сгибать и разгибать ноги, напрягать мышцы икр.«Самое простое правило в самолёте — не сидеть неподвижно несколько часов подряд. Даже небольшие движения имеют значение, потому что они включают работу мышечной помпы голени», — отмечает врач.Важно также пить достаточно воды. Обезвоживание делает кровь более вязкой и может усиливать нагрузку на сосудистую систему. При этом не стоит рассчитывать на алкоголь как на способ расслабиться во время перелёта: он способствует потере жидкости и не является полезной профилактической мерой.Ещё один важный момент — удобная одежда. Тесные джинсы, ремни и вещи, которые сильно сдавливают область таза и ног, могут ухудшать комфорт и дополнительно мешать нормальному кровотоку.

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