Врач предупредил об опасности черники для некоторых людей
Врач рассказал, что, несмотря на полезные свойства черники, при некоторых заболеваниях употреблять ее в пищу надо с осторожностью. В частности, он рекомендовал полностью исключить эту ягоду из рациона людям с индивидуальной непереносимостью, чтобы избежать приступа аллергии.
Черника может быть опасна при гиперацидном гастрите и язвенной болезни, добавил Поляков. Кроме того, по его словам, в этой ягоде содержится много витамина К, поэтому людям с повышенной свертываемостью крови стоит ограничить ее количество в рационе.
Эндокринолог добавил, что соблюдать осторожность стоит и людям с сахарным диабетом, поскольку большие порции черники могут спровоцировать резкое повышение уровня сахара в крови.
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