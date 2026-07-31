Названы самые полезные для мозга овощи

Диетологи Эйвери Зенкер и Йоханна Кац назвали самые полезные для мозга овощи. Своими рекомендациями они поделились с порталом Real Simple.Самой полезной для мозга Зенкер назвала листовую зелень: капусту кале, шпинат, рукколу, мангольд, ромэн и другие виды салатов. По ее словам, эти овощи содержат множество полезных элементов: клетчатку, магний, фолиевую кислоту, железо, кальций, калий, витамин А, витамин В9 и витамин К.Кац добавила, что для мозга также полезны ростки брокколи. По словам диетолога, в них содержится много сульфорафана — биологически активного соединения, которое борется с воспалением и помогает поддерживать в норме микробиом кишечника.«Ростки брокколи являются самым мощным природным источником сульфорафана, что делает их уникально эффективным вариантом по сравнению со зрелой брокколи, хотя и то и другое по-своему полезно», — добавила Кац.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки