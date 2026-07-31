Рассадник бактерий – кухонная губка

Кухонная губка стала привычным постоянным атрибутом. Но немногие догадываются, что она таит серьёзные опасности, быстро накапливая такие патогены как сальмонелла, кишечная палочка и стафилококк. Немецкие специалисты вырастили в лаборатории бактерии из губок и провели их детальный анализ. Он показал: возбудители пищевых отравлений способны обитать внутри губок не менее двух недель, даже после высыхания. Об этом рассказывает публикация сайта Phys.org.Уже 10 лет учёным известно, что в губках скапливаются бактерии, но новая работа акцентирована именно на рисках заражения. Бактерии легко впитываются в губку после первого же применения. Когда её отжимают, микроорганизмы вновь выделяются в окружающую среду. Спустя несколько недель в этом средстве ухода заводится плесень, и даже привычные средства дезинфекции на неё перестают действовать, поскольку бактерии быстро к ним приспосабливаются.Даже если внешне поверхности губки выглядят сухими, влага остаётся внутри, что создаёт благоприятную среду для размножения патогенов. Остатки пищи добавляют рисков, обеспечивая питание микробам. Ещё одна опасность губок — экологическая. При их изготовлении используются синтетические материалы, которые практически не разлагаются, но выделяют микропластик.Более безопасно применять для мытья посуды специальные щетки. Экспериментально доказано, что они быстрее сохнут, и бактерии в них хуже размножаются. Можно использовать и хлопчатобумажные альтернативы, их обеззараживать кипячением. А вытирать на поверхностях следы от разливов продуктов лучше бумажными полотенцами. При использовании губки – опрыскивать её дезсредствами и почаще менять, не реже раза в неделю.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки