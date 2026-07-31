Российские специалисты создали хлеб для похудения

Хлеб, помогающий снижать вес, разработан российскими учеными. в его составе пшеничная цельнозерновая и гречневая мука из непропаренной гречневой крупы, экстракт подсолнечника, пшеничная клейковина, овсяные отруби и прочие ингредиенты. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе "ФИЦ питания и биотехнологии".Кандидат технических наук Юлия Фролова пояснила, что специалистами лаборатории под кураторством академика РАН Аллы Алексеевны Кочетковой разработана рецептура и технология особого хлебобулочного изделия, целевым назначением которого является диетическая коррекция нарушений углеводного и жирового обмена при метаболическом синдроме.Фролова уточнила, что рацион с высокой концентрацией белка уменьшает общий и абдоминальный жир и снижает риси сердечно-сосудистых заболеваний у людей с избытком массы тела. Белки помогают улучшать клинико-метаболический контроль при сахарном диабете II типа. У пищевых волокон велики возможности для улучшения показателей углеводного и липидного обмена. Тогда как фенольные кислоты имеют высокие антиоксидантные и противовоспалительные свойствами, они же способны к гиполипидемическому, гипогликемическому и противодиабетическому воздействию.Эксперты "ФИЦ питания и биотехнологии" намерены рекомендовать разработанный ими продукт для включения в комплексную программу питания людей с ожирением и лишним весом.

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