Кардиолог Конев назвал частую причину внезапных смертей

Кардиолог Юрий Конев посоветовал взрослым россиянам знать свое артериальное давление.Кардиолог Конев сообщил в интервью, что для российских граждан актуальна проблема недиагностированной гипертонии. По словам врача, данное заболевание может протекать бессимптомно, и многие люди не подозревают, что их давление является повышенным.Подобное незнание, мешающее начать необходимую терапию, кардиолог Конев назвал частой причиной внезапных смертей.«Большая часть тех самых внезапных смертей тоже может быть связана с тем, что человек не знает своего артериального давления, и если оно повышенное у него, то нужно принимать соответствующие меры», - поделился медик с Pravda.Ru.Юрий Конев порекомендовал россиянам 40-45 лет обзаводиться тонометрами и время от времени производить измерение давления. По данным кардиолога, гипертония сегодня имеется у каждого второго россиянина.Врач подчеркнул, что не стоит недооценивать опасность повышенного давления. Последствиями гипертонии являются тяжелые состояния из разряда сосудистых катастроф, делающие человека инвалидом. Одним из них является инсульт.

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