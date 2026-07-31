Вишня и черешня: нутрициолог рассказала, что полезнее

Вишня и черешня — не просто летнее лакомство, а настоящие мини-аптеки. Нутрициолог Светлана Зверева в разговоре с aif.ru помогла разобраться, какая из них полезнее.Несмотря на внешнее сходство, это разные виды. Вишня морозостойкая, черешня теплолюбива. По вкусу черешня слаще (сахара до 20%), вишня кислее из-за органических кислот.Главное различие — в составе. Вишня является чемпионом по антиоксидантам: полифенолов и антоцианов в ней втрое больше. Она поддерживает сердце, улучшает сон и борется с воспалением. Черешня богаче клетчаткой, кальцием и витамином С, помогает при давлении, уровне сахара и улучшает память.Калорийность: у вишни — 50 ккал на 100 г, у черешни — 63 ккал. Обе низкогликемические, но у сладких сортов черешни индекс выше.Специалист рекомендует комбинировать ягоды, чтобы обогатить рацион витаминами, минералами и полифенолами. Однако важно помнить об ограничениях: вишня из-за кислот может раздражать желудок при гастрите с повышенной кислотностью, а черешню стоит воспринимать как десерт и не переедать.

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