Осанка, как оказалось, влияет на настроение

Учеными из Университета Макгилла проведено новое исследование, показавшее, что осанка способна оказывать влияние на наши эмоции и даже на принятие решений. К эксперименту привлекли около 200 студентов и сотрудников учебного заведения. Людям не предлагали специально держать определённую позу. Её приходилось принимать исходя из организации рабочего места.Об этом заранее позаботились организаторы — одним добровольца они ставили планшет на подставку таким образом, чтобы можно было сидеть ровно, другим доставался низкий стол, вынуждавший невольно сутулиться.Затем все испытуемые прошли тест на риск. Они надували виртуальный шарик, награда зависела от объёма шарика, но игрок терял все баллы, если «шарик» лопался. Выяснилась такая особенность: сидевшие прямо чаще выбирали обдуманный риск и получали больший результат. И в анкетах они отмечали ощущение уверенности в себе и гордости за свои достижения, что улучшало настроение.Для точности оценки осанки экспериментаторы применили особую программу, замерявшую угол наклона шеи. Этот приём позволил не совершать ошибок прошлых работ, где люди вели себя определенным образом, догадываясь, чего от них ждут. Здесь же большинство участников даже не поняли, что поза их специально изменена.Авторы исследования отмечают: его результаты не значат, что при изменении осанки можно кардинально поменять и жизнь человека, но об определённом влиянии они явно говорят. В частности, подсказывают, какую роль играет эргономика рабочего места для настроения и работоспособности обучающихся и сотрудников учреждений.

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