Nutrients: правильное питание помогает значительно снизить риск деменции

Диета, богатая природными растительными соединениями, такими как те, что содержатся в ягодах, оливковом масле первого холодного отжима, чае, какао и кофе, может, по-видимому, укрепить здоровье мозга в пожилом возрасте и снизить риск развития деменции.В недавней обзорной статье исследователи изучили влияние диетических полифенолов на молекулярные механизмы старения мозга и нейродегенерации. Результаты, опубликованные в журнале Nutrients, указывают на многообещающий эффект в борьбе с болезнью Альцгеймера и другими формами деменции.По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 55 миллионов человек во всем мире страдают от деменции, и ожидается, что это число будет расти в ближайшие десятилетия, поясняют исследователи.Поэтому срочно необходимы новые подходы к профилактике и лечению, и такие факторы образа жизни, как питание, уже некоторое время привлекают все больше внимания в исследованиях.На основе результатов сотен предыдущих исследований польско-венгерская исследовательская группа изучила влияние полифенолов в нашем рационе на здоровье мозга и риск развития деменции.В анализе исследований особое внимание уделялось таким полифенолам, как EGCG из зеленого чая, ресвератрол из винограда, куркумин из куркумы, катехины из чая, флаванолы какао и антоцианы из ягод.Исследователи также сосредоточились на средиземноморской диете, богатой овощами, фруктами, бобовыми, цельнозерновыми продуктами, рыбой и оливковым маслом, а также на диете MIND, которая включает в себя многие аспекты средиземноморской диеты и была специально разработана для улучшения здоровья мозга.В целом, проанализированные исследования показывают, что полифенолы поддерживают функцию нервных клеток благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам и могут одновременно противодействовать вредным процессам, связанным со старением мозга.«Полифенолы — не панацея, но исследования показывают, что они могут предложить многообещающие подходы к здоровому старению мозга», — подчеркивает соавтор исследования Моника Фекете из Университета Семмельвейса.Рацион, богатый полифенолами, представляется многообещающим подходом к профилактике деменции, хотя эксперты отмечают, что значительная часть потребляемых полифенолов не усваивается организмом напрямую.Вместо этого, объясняют исследователи, эти растительные соединения преобразуются кишечными бактериями в соединения, которые могут влиять на воспалительные процессы и клеточный энергетический метаболизм, а следовательно, и на функцию нервной системы.Однако, поскольку состав кишечной микробиоты значительно варьируется от человека к человеку, возможно, что одни и те же продукты не вызывают одинаковых биологических эффектов у всех.«Это может объяснить, почему одна и та же диета не оказывает одинакового эффекта на всех», — подчеркивает соавтор исследования профессор Ноэми Мозес из Университета Семмельвейса.По мнению экспертов, результаты проведенных исследований показывают, что положительный эффект оказывает не какое-либо одно растительное соединение, а сочетание различных продуктов, богатых полифенолами, что приводит к долгосрочным преимуществам для мозга.Исследователи подчеркивают, что следует сосредоточиться не на пищевых добавках, а на разнообразном питании, богатом растительной пищей.

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