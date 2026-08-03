Два самых опасных мифа об инсульте опровергли

Старший лаборант кафедры пропедевтики внутренних болезней № 2 ИКМ Пироговского Университета Максим Яровой заявил, что некоторые распространенные заблуждения об инсульте крайне опасны.Одним их самых популярных мифов Яровой назвал мнение, будто инсульт развивается в основном у пожилых людей. «Бесспорно, риск развития инсульта возрастает у людей пожилого возраста, что связано с наличием у них большого числа сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний. Однако в настоящее время более 15 процентов пациентов с геморрагическим инсультом имеют возраст менее 50 лет», — предупредил лаборант.По словам Ярового, второй крайне опасный миф — это убежденность, что если снизить давление при инсульте, то все будет хорошо. Он объяснил, что при ишемическом инсульте высокое давление — это реакция организма, которая помогает поддерживать нормальное кровоснабжение головного мозга. Самостоятельное снижение давление в этом случае может вызвать еще более сильный некроз ткани органа, предупредил специалист.

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