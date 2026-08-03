Диетолог Пономарева объяснила как баловать себе сладким при похудении

Похудеть – значит отказаться от всего вкусного. Но так ли это? На этой диете вы даже можете съесть мороженое — если вы обратите внимание на одну очень конкретную вещь.Даже на диете разрешено есть мороженое. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой? Однако на самом деле это возможно. Секрет называется «гибкая диета».Как работает гибкая диета"Это не диета, а здоровая форма питания для большего баланса и хорошего самочувствия. Даже бодибилдеры уже много лет используют эту систему. Наращивание мышечной массы и потеря жира поддерживаются гибким питанием", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.Чтобы получить стройное, подтянутое тело, можно есть любую пищу – запретов на гибкие диеты нет. Каждый из нас индивидуален, нет двух одинаковых. Вот почему важно адаптировать свою диету под себя.Что следует учитывать при гибкой диете?Пока вы не превысите суточную норму метаболизма, по-прежнему будете потреблять от 250 до 500 калорий ниже нормы, вы будете автоматически терять вес — дефицит калорий — это волшебное слово.Плюсы и минусы гибкой диеты"Основное преимущество «гибкой диеты» — это, как следует из названия, высокая степень гибкости. Поедание мороженого или спонтанная вечерняя пицца с друзьями и семьей возможны, если это соответствует балансу калорий".Благодаря «гибкой диете» удается избежать «переедания». Компульсивное переедание описывает расстройство пищевого поведения, при котором больные неоднократно становятся жертвами периодической тяги к еде.Поскольку нет запретов на «гибкую диету», избегаются приступы ненасытного голода и, следовательно, переедания."Недостатком «гибкой диеты» может быть то, что постоянный, полный, подробный подсчет калорий требует очень много времени, а также через некоторое время может быть выполнен вполсилы".Потому что следует помнить не только о макроэлементах, но и о микроэлементах, таких как витамины и минералы. Это особенно важно для тех, кто занимается физическими видами спорта и поэтому нуждается в хорошо функционирующем организме.

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