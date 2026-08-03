Онколог Воробьев назвал лучшие продукты для профилактики рака

Низкий уровень определенных витаминов, минералов и пигментов увеличивают риск рака простаты.Считается, что существует ряд факторов, повышающих риск развития заболевания. Как и во многих других заболеваниях, диета является одним из таких факторов."Продукты с высоким содержанием кальция, а также красное и обработанное мясо и алкоголь связаны с болезнью. И теперь новое исследование выявило определенные продукты, которые могут снизить риск", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев .Согласно двум исследованиям «радужная» диета из разноцветных фруктов и овощей — лучший способ предотвратить рак простаты.Подобно средиземноморской диете, ученые обнаружили, что диета, богатая микронутриентами, не только снижает ваши шансы на развитие рака простаты, но и ускоряет выздоровление у мужчин, которые проходят лучевую терапию по поводу этого заболевания.Подчеркивается важность средиземноморской или азиатской диеты, включающей эти продукты.В рамках исследования были собраны и проанализированы образцы плазмы 116 представителей европеоидной расы с поздним началом рака предстательной железы и 132 человек из контрольной группы населения южной Австралии, которые были проанализированы на концентрацию питательных микроэлементов."Это показало, что у больных раком предстательной железы были низкие уровни лютеина, ликопина, альфа-каротина и селена и высокие уровни железа, серы и кальция по сравнению с контрольной группой".Рационы с высоким содержанием молочных продуктов и низким содержанием витамина Е, содержащиеся в растительных маслах, орехах, семенах, фруктах и ??овощах, также могут увеличить риск.

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