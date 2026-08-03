Названы признаки ставшего опасным картофеля
Специалисты рекомендовали ни в коем случае не есть позеленевший и проросший картофель. По словам Сюй, если на клубнях появились ростки и зеленые пятна, это значит, что под воздействием солнечного света в них начали вырабатываться гликоалкалоиды соланин и чаконин. Эти природные соединения в большой концентрации могут быть токсичными, предупредила пищевой технолог.
Дандреа-Рассерт добавила, что больше всего ядовитых веществ содержится в ростках, зеленой кожуре и «глазках» картофеля. «Проросший картофель — это картофель, который пытается вырастить новый клубень, и проростки — это концентрированный источник гликоалкалоидов», — подчеркнула диетолог.
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