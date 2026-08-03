«Гробите здоровье в прямом смысле»: кардиолог назвал вечерние тренировки прямой дорогой к инфаркту
Тысячи россиян, стремясь улучшить фигуру и укрепить здоровье, отправляются в спортзал сразу после рабочего дня. Однако, по мнению кардиолога Андрея Кондрахина, такая привычка может обернуться тяжёлыми последствиями. Врач заявил, что вечерние тренировки «абсолютно не физиологичны» и могут привести к гипертонической болезни, а также к острым нарушениям мозгового или сердечного кровообращения.
«Тот, кто решил посвятить себя после работы фитнесу, практически гробит своё здоровье в прямом смысле слова», — подчеркнул Кондрахин в интервью изданию "Абзац".
По его словам, к концу дня человек естественным образом устаёт, и заставлять организм дополнительно нагружаться физически — вредно. Вечерняя тренировка накладывается на психоэмоциональную усталость, и эта совокупность нагрузок может стать критической для сердечно-сосудистой системы.
Кардиолог напомнил, что наиболее эффективны занятия спортом в диапазоне с 12 до 18 часов. В более позднее время активность организма снижается, равно как и его способность восстанавливаться. Любые тяжёлые тренировки вечером, особенно силовые, повышают риск инфаркта, поскольку противоречат естественным биоритмам: вечером снижается уровень кортизола, вырабатывается мелатонин, и организм готовится ко сну, а не к нагрузкам. Врач посоветовал исключить вечерние физические нагрузки и перенести их на первую половину дня.
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