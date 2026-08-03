Названы признаки зависимости от смартфона

Психолог Николас Кардарас рассказал, как распознать зависимость от смартфона. Ее признаки специалист назвал в беседе в Yahoo.Признаками зависимости Кардарас назвал появление паники и тревоги, когда человек находится вдали от телефона, непреодолимое желание воспользоваться им во время разговора или сразу после пробуждения, а также фантомную вибрацию в кармане. Кроме того, о проблемах может говорить чрезмерное доверие чат-ботам и нейросетям, отучающее человека мыслить самостоятельно, добавил психолог.Чтобы избавиться от зависимости, Кардарас посоветовал полностью отказываться от телефона хотя бы на один день. Вместо просмотра ленты соцсетей он порекомендовал гулять, общаться с друзьями и находить другие действия, которые помогают стимулировать выработку дофамина.«За один-единственный день, проведенный без скроллинга, может произойти по-настоящему восстановительная перезагрузка, которая восстановит химический состав мозга и центральную нервную систему», — заверил специалист.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки