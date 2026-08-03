Мозг перестраивается по мере того, как шум в ушах становится хроническим

Многие страдающие от постоянного шума в ушах сообщают о резком ухудшении психического здоровья после начала болезни, и, поскольку лекарства от нее не существует, а эффективных методов лечения мало, трудно представить, что жизнь когда-либо улучшится.Теперь учёные обнаружили доказательства того, что мозг может навсегда изменить свою реакцию на шум в ушах. Результаты исследования опубликованы в журнале iScience.Вместо этого, по мере того как состояние становится хроническим, оно, по-видимому, реорганизуется, отходя от повышенной бдительности, наблюдаемой в начале тиннитуса, и со временем переходит к различным моделям активности – возможно, в качестве адаптации к состоянию или компенсации, которая облегчает жизнь с ним.Однако это также может быть одной из причин, почему шум в ушах так трудно поддается лечению. Хотя считается, что фантомный звук зарождается в слуховой системе, результаты исследований показывают, что длительный шум в ушах в конечном итоге может привести к обширным изменениям в головном мозге.«Понимание динамического взаимодействия между этими сетями на протяжении развития тиннитуса имеет решающее значение для выяснения его патофизиологии», — пишет группа исследователей во главе с неврологом Мэн-Фан Гуном из Первой аффилированной больницы Сучжоуского университета в Китае.Для шума в ушах обычно характерен непрерывный звук, который слышит только сам больной – высокочастотный звон, жужжание, щелчки или низкий гул.Существует множество причин возникновения шума в ушах. Некоторые из них явно связаны с повреждением слуховой системы, в то время как другие встречаются у людей с, казалось бы, нормальным слухом и изучены менее подробно.Независимо от причины, шум в ушах, похоже, не ограничивается только слуховой системой.Чтобы узнать больше об изменениях в мозге, связанных с длительным тиннитусом, исследователи привлекли к участию в исследовании людей, страдающих этим заболеванием, но не имеющих видимых признаков потери слуха.Причина была проста: они хотели изолировать изменения в мозге, связанные с самим шумом в ушах. Включение в исследование людей с нарушениями слуха могло бы затруднить различение изменений, вызванных фантомным звуком, от изменений, вызванных потерей слуха.В исследовании приняли участие 45 человек: 15 с острым тиннитусом, продолжавшимся менее шести месяцев; 15 с хроническим тиннитусом, продолжавшимся более шести месяцев; и 15 человек из контрольной группы без тиннитуса.Исследователи надели на каждого участника неинвазивную электроэнцефалографическую (ЭЭГ) шапочку для записи активности их мозга во время 10-минутного спокойного отдыха.Они не просто пытались измерить уровни активности различных частей мозга; скорее, команда исследовала, как крупномасштабные мозговые сети включаются и выключаются с течением времени и как эти сети взаимодействуют друг с другом.В двух группах пациентов с тиннитусом были выявлены существенные различия, что позволяет предположить, что характер мозговой активности меняется по мере того, как тиннитус становится хроническим.У людей, страдающих от шума в ушах менее шести месяцев, наблюдалась значительно более высокая активность в сети значимости — совокупности областей мозга, которая помогает мозгу определять, какие стимулы требуют внимания.Одновременно снизилась активность центральной исполнительной сети, которая помогает в когнитивном контроле и привыкании – процессе обучения игнорированию навязчивой фоновой информации.Однако у людей, страдавших от шума в ушах более шести месяцев, эта картина изменилась.Вместо того чтобы оставаться в состоянии повышенной активности, наблюдаемом при недавнем появлении тиннитуса, их мозг, по-видимому, перешел к иной, более стабильной модели коммуникации между нейронными сетями.Исследователи интерпретируют это как признак нейропластической адаптации — реорганизации активности мозга в ответ на постоянный фантомный звук.Это не означает, что шум в ушах уменьшился или стал менее выраженным у людей, живущих с ним длительное время. Скорее, это говорит об адаптации к «новой норме», которая позволяет людям лучше функционировать, несмотря на шум в ушах.Это открытие может помочь объяснить, почему недавний и длительный шум в ушах иногда по-разному влияют на пациентов, и предполагает, что в зависимости от длительности состояния могут потребоваться разные терапевтические подходы.Это не беспроигрышный вариант; исследователи предупреждают, что в их исследовании участвовала относительно небольшая группа людей. Кроме того, в нем изучались люди на разных стадиях развития тиннитуса, а не отслеживалось развитие этого состояния с течением времени.По их словам, в будущих лонгитудинальных исследованиях следует отслеживать состояние пациентов от начала заболевания до хронической стадии, чтобы увидеть, происходят ли изменения в мозге человека с течением времени.

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