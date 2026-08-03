Пять принципов долголетия от специалиста по сосудистой хирургии

Состояние кровеносной системы определяется не только медикаментозной терапией, дорогими процедурами или систематическим контролем здоровья. Значительная роль отведена нашему образу жизни и ежедневным действиям. Анастасия Крекова, представляющая продюсерский центр Insight People, опубликовала в своем блоге на платформе Дзен рекомендации сосудистого хирурга, которые та зафиксировала для пациента.Первый совет связан с физической активностью: необходимо раз в час выполнять упражнение по подъему на носки в течение 30 секунд. Подобное действие задействует икроножную мускулатуру, которую врачи часто называют «вторым сердцем». Эти мышцы способствуют более эффективному выталкиванию крови из нижних конечностей вверх по венам. Данная привычка будет особенно актуальна для людей с сидячим образом жизни, в том числе, проводящих много времени за монитором.Второй пункт касается потребления жидкости. Вместо того чтобы пить много воды за один раз, рекомендуется совершать по три-четыре небольших глотка ежечасно. Такой подход позволяет сохранять необходимую вязкость крови в течение всего дня, не допуская затяжного дефицита влаги в организме.Третий метод подразумевает утренний ритуал: после использования теплой воды для умывания следует сполоснуть лицо или голени прохладной водой. Подобный температурный контраст выступает в роли тренировки для сосудистой стенки.Четвертый метод получил обозначение «45/3». Его суть заключается в том, что после каждых 45 минут пребывания в сидячем положении необходимо обеспечить три минуты активности. Сложные тренировки не требуются — достаточно выполнить легкие движения: прогуляться, сделать вращения стопами, присесть или несколько раз перенести вес с пятки на носок.Пятый совет касается момента пробуждения. Вместо того чтобы мгновенно вставать, рекомендуется полежать на животе в течение двух-трех минут. Такая позиция способствует стимуляции работы диафрагмы и улучшению кровотока в органах брюшной полости.Автор материала подчеркивает, что данные советы носят профилактический характер. Они не являются альтернативой терапии уже диагностированных патологий и должны применяться с учетом персональных особенностей организма. Тем не менее, подобные привычки обычно способствуют поддержанию здорового тонуса сосудов и нормальной работы системы кровообращения.

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