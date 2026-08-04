Врач Салхаб: при вздутиях белый хлеб можно заменить на хлеб из льняной муки
Как рассказал врач, одной из причин вздутия может быть повышенная чувствительность к пшенице или глютену. В этом случае хорошей альтернативой станет хлеб из пророщенных зерен. Во время проращивания часть глютена и других компонентов зерна, способных вызывать вздутие, расщепляется.
«Еще один вариант — хлеб из льняной муки. Он изготавливается из молотого льняного семени, богатого клетчаткой и омега-3 жирными кислотами, которые поддерживают нормальную работу кишечника», — объяснил эксперт.
Также специалист рекомендовал обратить внимание на хлеб на закваске. Он готовится с использованием натуральных дрожжей и молочнокислых бактерий, а длительная ферментация помогает частично расщепить глютен и фруктаны — углеводы, которые нередко становятся причиной повышенного газообразования и вздутия.
При этом врач подчеркнул, что универсального продукта не существует: если вздутие возникает регулярно, стоит обратиться к специалисту, чтобы выяснить его причину, а не ограничиваться только изменением рациона.
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