Cell Press Blue: Избыток белка может сокращать жизнь

Американскими учеными из университета Висконсин-Мэдисон проведён метаанализ 350 исследований, посвящённый белковой диете и старению. Он позволил выяснить, что ограничение употребления белка позволяет улучшать обмен веществ и увеличивать продолжительность жизни. Результатами исследования авторы поделились в журнале Cell Press Blue.Высокобелковые диеты популярны у спортсменов и ряда других категорий людей, поскольку они действительно способствуют более активному синтезу мышечной ткани. Но лишь при условии, что человек физически активен. Об этом часто забывают, хотя у ведущих малоподвижный образ жизни избыток белка может ускорять возрастное понижение метаболизма.Ранее проведенные исследования позволили выяснить, что уменьшение доли белка в рационе увеличивает длительность жизни мух и грызунов. Отдельные работы подтверждают продуктивность данной схемы и для людей.Ограничение белка запускает процессы борьбы со старением, в частности, рост уровня фактора роста фибробластов 21. Параллельно при снижении потребления аминокислот идёт подавление сигнальных путей роста, вызывающих метаболический стресс и накопление жира.Меню без избыточного белка позволяет уменьшать объёмы жира и снижать содержание глюкозы в крови без сильного ограничения калорийности.Авторы акцентируют: хотя у отдельных групп населения, в частности, у беременных женщинх и пожилых людей, страдающих от потери мышечной массы, необходимость в белке выше, но большинству ведущих малоподвижный образ жизни он не даёт пользы.

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