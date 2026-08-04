Врач предупредил об опасности слюнотечения по ночам

Невролог Мэтью Уокер предупредил об опасности обильного слюнотечения по ночам. В беседе с USA Today врач указал, признаком каких заболеваний может быть этот симптом.По словам Уокера, в большинстве случаев ночное слюнотечение безвредно. Этот процесс объясняется тем, что слюнные железы не полностью отключаются ночью — они продолжают работать, даже когда во сне под силой тяжести у человека открывается рот. Однако, отметил он, регулярное или внезапное пробуждение с сильным обезвоживанием или болезненной сухостью во рту может стать поводом для беспокойства.Уокер также призвал обратить внимание на то, сопровождается ли при этом сон громким храпом, затрудненным дыханием и дневной усталостью. Это, по его словам, может быть признаком апноэ во сне, в то время как слабость лица, невнятная речь или проблемы с глотанием могут указывать на неврологические проблемы. Кроме того, продолжил врач, чрезмерное слюнотечение может указывать на хроническое дыхание через рот из-за заложенности носа, кислотного рефлюкса или побочных эффектов некоторых лекарств.Уокер добавил, что при лечении заложенности носа, аллергии, простуды, рефлюкса, исправления носовой перегородки и достаточного увлажнения помещения обильное ночное слюнотечение может прекратиться. Он уточнил, что изменение положения тела во время сна также может ограничить слюнотечение — когда человек лежит на спине, слюны выделяется меньше. Каппы и подбородочные ремни также могут помочь решить эту проблему, заключил специалист.

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