Раскрыт доступный каждому способ избавиться от запоров

Диетолог Лорен Манакер посоветовала есть больше клетчатки, чтобы избавиться от запора. Простой и вместе с тем доступный каждому способ улучшить работу кишечника она раскрыла изданию Prevention.По словам специалиста, есть два вида пищевых волокон. Первый — нерастворимые, которые содержатся в цельнозерновых продуктах, орехах, а также во фруктах и овощах. Они увеличивают объем стула и помогают ускорить его продвижение по кишечнику. Второй вид — растворимая клетчатка, которая содержится в овсянке, бобовых, яблоках и цитрусовых. Она впитывает и удерживает воду, благодаря чему стул становится мягче. «Клетчатка и вода работают как одна команда», — подчеркнула Манакер.При этом диетолог предупредила, что резкое увеличение количества клетчатки может вызвать вздутие живота, повышенное газообразование и легкий дискомфорт. Чтобы избежать таких последствий, она рекомендовала вводить богатые пищевыми волокнами продукты постепенно и обязательно пить достаточно воды, чтобы не усилить запор.

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