Врач Селиверстова посоветовала правильно мыть ранние ягоды

В ранних ягодах и фруктах могут находиться большие дозы опасных для здоровья нитратов.Гастроэнтеролог Татьяна Селиверстова напомнила в интервью, что ранние ягоды могут оказаться источником вредных для организма химикатов, используемых производителями для ускоренного созревания урожая.«В ранних овощах, ягодах и фруктах может содержаться большое количество нитратов, которые могут вызывать высыпания на коже, проблемы с желудочно-кишечным трактом и серьезные отравления»,- рассказала Татьяна Селиверстова РИАМО.Учитывая этот риск, первые в сезоне плоды следует подвергать обработке, делающей их безопасными для организма. В частности, врач посоветовала правильно мыть ранние ягоды и другие дары природы.«Ягоды следует оставить как минимум на полчаса в чистой воде. После этого надо слить воду и тщательно промыть продукт. Затем нужно вновь поместить ягоды в емкость с водой на 20 минут», - поделилась рекомендацией Селиверстова.Медик подчеркнула, что пренебрежение этим правилом, слишком быстрое и менее тщательное мытье чревато опасными осложнениями из-за употребления плодов с содержащейся в ней «химией». Эксперт добавила, что в воду для плодов полезно добавлять соль – это стимулирует «вытягивание» химических веществ.

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