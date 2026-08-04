Российские врачи назвали сахар одним из самых вредных продуктов для организма
Российский врач Зухра Павлова сообщила, что при приеме пищи важно полноценно пережевывать пищу и не отвлекать внимание на смартфон или телевизор.
«Человек, который что-то смотрит и ест, не понимает, что ест, сколько ест, и теряет самое важное – эмоциональный компонент насыщения», - объяснила эндокринолог.
Также, по словам врача, для здоровья вредно есть жареную пищу – в идеале от такой еды лучше отказаться насовсем.
Еще один, продукт, который медик советует убрать из рациона, – сахар. Помимо этого следует минимизировать употребление алкоголя, не пить соки, газированные напитки. Еще специалист рекомендует не есть колбасу.
«Лучше любой колбасы запечь кусок мяса, порезать его. И вкусно, и полезно, и сытно», - констатировала врач.
Другой российский врач, кардиолог Анна Кореневич также назвала в числе самых вредных продуктов для организма сахар. В частности, он очень вреден для здоровья сердца и сосудов. Корненевич отметила, что сахар и продукты с добавленным сахаром более опасны для сосудистой системы, чем жир. Употребление таких продуктов провоцирует развитие атеросклероза.
«Сладости, обладающие высоким гликемическим индексом, нашему организму не нужны ни в каких количествах, от слова совсем», - заявила кардиолог.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий