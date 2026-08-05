Названо необратимо повреждающее мозг за несколько часов заболевание

Доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник НИО вакцинопрофилактики и поствакцинальной патологии ФНКЦ инфекционных болезней ФМБА России Алла Вильниц назвала заболевание, которое за несколько часов может привести к необратимому повреждению мозга. О последствиях бактериального менингита она поговорила с «Лентой.ру».По словам Вильниц, наибольшую угрозу представляют гнойные менингиты. «Менингококковая инфекция очень коварна своими осложнениями не только в острый период, но и в дальнейшем — на многие годы, а иногда и на всю жизнь. Заболевание может прогрессировать настолько стремительно, что от появления первых симптомов до критического состояния иногда проходит всего несколько часов. И тогда минимизировать последствия уже крайне сложно», — отметила инфекционист.Она подчеркнула: инвалидностью заканчивается каждый четвертый случай менингита. До 70 процентов пациентов после тяжелых форм нейроинфекций нуждаются в длительной реабилитации, которая может продолжаться всю жизнь. Среди наиболее частых осложнений Вильниц назвала потерю слуха, нарушения речи, снижение когнитивных функций, двигательные расстройства, эпилепсию, инсульты.Врач добавила, что в наиболее тяжелых случаях — при генерализованных формах заболевания (сочетание менингита с сепсисом) — нарушение кровообращения в крупных сосудах приводит к необратимым изменениям в тканях, вынуждая прибегать к хирургическим вмешательствам, в том числе ампутациям конечностей. У детей, перенесших гнойный менингит в раннем возрасте, значительно чаще выявляются трудности с обучением, требующие специальных образовательных программ, отметила она.

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