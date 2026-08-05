Врач назвала безопасную норму арбуза для беременных

Беременным можно есть арбуз и дыню, но с осторожностью. Эндокринолог Мария Филатова рекомендует ограничиться 200-300 граммами в день.По словам специалиста Видновского перинатального центра Марии Филатовой, арбузы и дыни богаты фолиевой кислотой, витаминами А, В и С, а также калием, магнием и железом. Эти вещества поддерживают иммунитет, водный баланс, нормальный уровень гемоглобина и помогают бороться с усталостью.Однако есть бахчевые лучше в первой половине дня. После 17:00 от них стоит отказаться – высокое содержание фруктозы может спровоцировать резкий скачок глюкозы в крови, что особенно опасно для женщин с гестационным сахарным диабетом.– Очень умеренно, 200-300 граммов, а это не более трех-четырех кусочков, можно есть один раз в день. Не надо сочетать с другими продуктами, особенно молочными, лучше через час после основного приема пищи, и для комфортного сна не стоит наедаться на ночь, – подчеркнула Мария Филатова.При выборе арбуза или дыни цвет мякоти не имеет принципиального значения – важнее соблюдать меру. Тогда летнее лакомство принесет пользу и будущей маме, и ребенку. Об этом пишет 360.ru.

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