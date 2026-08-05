Обнаружена способность мелатонина противостоять болевым ощущениям

Группа экспертов из Сиднейского университета представила в профильном издании Pain итоги масштабного исследования, которые могут пересмотреть привычный взгляд на терапевтический потенциал мелатонина. Данная биоактивная добавка традиционно используется для коррекции режима сна и лечения бессонницы. Однако в ходе работы было выявлено, что она обладает выраженным обезболивающим действием у лиц с различными видами хронических болевых состояний.В рамках систематического обзора специалисты изучили 23 рандомизированных клинических исследования, охвативших 2028 участников. В группы испытуемых входили люди с остеоартритом, фибромиалгией, болями в пояснице, а также пациенты, находящиеся в процессе реабилитации после операций.Согласно результатам анализа, применение мелатонина способствовало уменьшению интенсивности боли в среднем на 9–10 баллов по 100-балльной шкале. Исследователи подчеркивают, что подобные показатели близки к эффективности стандартных обезболивающих средств — нестероидных противовоспалительных препаратов или даже опиоидных анальгетиков.Одновременно с этим у участников зафиксировано повышение качества сна. У людей с хроническими болевыми синдромами нарушения сна часто являются сопутствующим фактором, который лишь усиливает патологию. Мелатонин позволяет воздействовать на оба этих недуга сразу, хотя специалисты отмечают, что текущие выводы носят предварительный характер.Авторы работы подчеркивают: мелатонин нельзя использовать вместо основного лечения, назначенного специалистом. Тем не менее, при условии обязательного согласования с врачом, его можно применять как дополнительное средство, в частности, если у человека наблюдается сочетание хронической боли и затяжной бессонницы.

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