Омолаживает и делает органам «пилинг изнутри»: чем полезна дыня

Дыни начали появляться на полках магазинов в начале лета, однако по-настоящему их сезон начинается только сейчас. «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Елены Соломатиной, чем полезна дыня, как ее выбрать и кому стоит отказаться от употребления в пищу этого плода.Польза дыниДыня содержит много структурированной жидкости, поэтому организму не нужно тратить много энергии, чтобы ее усвоить, рассказала доктор. Кроме того, этот плод богат витаминами и минералами. Так, в дыне содержатся:кремний — укрепляет кости, зубы, волосы и ногти и оказывает омолаживающее действие;витамин С — работает как антиоксидант, иммуномодулятор, помогает выработке соединительной ткани, улучшает тургор кожи;клетчатка — достаточно нежная и забирает излишки холестерина, сахара и соли тяжелых металлов;фолиевая кислота (в большом количестве) — она необходима беременным женщинам, чтобы формировалась нервная трубка у плода. Также ее рекомендуют принимать для снижения уровня гомоцистеина — это вещество вызывает микровоспаление в организме, которое провоцирует его раннее старение и развитие ряда опасных заболеваний;бета-каротин (провитамин А) — отвечает за поддержание иммунитета, зрения и необходим для обновления кожи. Дыня «делает пилинг изнутри», обновляет слизистые оболочки органов. А еще именно бета-каротин обеспечивает дыне желтый цвет;лютеин и зеаксантин — эти каротиноиды отлично поддерживают наше зрение;калий — оказывает мочегонное действие, поддерживает сердечно-сосудистую систему и предотвращает скачки давления;магний — помогает калию и не дает сосудам спазмироваться.«В момент стресса он держит сосуды под контролем и контролирует более 300 реакций нашего организма. Также положительно влияет на нервную систему, успокаивает, предотвращает спазмы», — пояснила Соломатина.Вред дыниОднако диетолог предупредила: не для всех дыня может быть полезна. В первую очередь ее стоит есть с осторожностью людям:с сахарным диабетом;лишним весом.«В дыне содержится много сахара, который представлен фруктозой. С одной стороны — это хорошо, потому что дает энергию. Но важно помнить, что сладкими дынями не нужно сильно увлекаться, так же как и арбузами, людям с сахарным диабетом и лишним весом», — подчеркнула доктор.Ранние плоды, по словам врача, лучше не есть:беременным, кормящим женщинам;людям с ослабленной иммунной системой;пожилым;детям.«Там может содержаться огромное количество нитратов, которое вызовет головокружение, гипоксию и ухудшение физического состояния», — предостерегла Соломатина.Также не нужно есть дыню до корки, потому что именно там скапливаются нитраты. И важно тщательно ее мыть, чтобы не отравиться, добавила собеседница «ВМ».Как выбрать дынюПри выборе дыни эксперт посоветовала ориентироваться на запах:«Она должна приятно пахнуть. Если дыня не пахнет, значит, ее созревание ускорили или сорвали недозревшей. Она может быть мягкой, но будет безвкусной».Кроме того, специалист не советует покупать дыню с вмятиной или перележавшую в магазине долгое время:«Есть опасность, что гнилостные процессы распространились по всему плоду. Ей можно отравиться».Еще важно знать, откуда дыню привезли к нам, подчеркнула диетолог. Самолетом их не доставляют, поэтому пока она приедет, как и любые фрукты и овощи, она может терять свои витамины.«Ранний сорт "Колхозница" выращивают в России. А дыня "Торпеда" растет в основном в Узбекистане. Этот сорт созревает в августе», — сообщила Соломатина.Иногда дыню подкармливают азотистыми удобрениями, чтобы вырастить ее побыстрее. Поэтому не стоит покупать плоды слишком рано, пока не начался сезон созревания, посоветовала доктор.«Сегодня контроль за нитратной составляющей стал значительно жестче, чем был несколько лет назад. Но он есть только в сертифицированных точках продаж. Дыню можно покупать только в магазинах, где есть все необходимые условия для ее хранения. Если вы покупаете дыню из багажника машины или в ларьке около дороги, никто никаких гарантий дать не сможет. Помимо этого, не нужно покупать дыню, как и арбуз, в разрезанном состоянии. Кусками можно брать только в супермаркетах, где есть холодильники. Дыня должна быть упакована в пленку. Это снижает риск отравления», — заключила Соломатина.

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