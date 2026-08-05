У популярного метода похудения обнаружен еще один неприятный побочный эффект
Врач рассказал, что недавнее исследование, проведенное учеными из Пенсильванского университета США, показало, что на фоне приема препаратов на основе семаглутида или тирзепатида, в том числе «Оземпика», повышается риск поредения волос на 37-68 процентов. «Важно отметить, что этот побочный эффект, предположительно, вызван не самим лекарством, а скорее быстрой потерей веса, которую оно может вызвать, что может привести к состоянию, известному как отток телогена», — считает Балви.
По словам специалиста, в норме только 15 процентов волос на голове находятся в фазе выпадения, но у людей с выделением телогена — быстрым выпадением волос, обычно вызванным стрессом или изменениями в организме, — оно увеличивается до 30 процентов и более. Балви добавил, что выпадение волос обычно начинается примерно через два-четыре месяца после начала лечения или после увеличения дозы препаратов, схожих с «Оземпиком».
Терапевт Бабак Ашрафи добавил, что в большинстве случаев это временное явление, и рост волос обычно возобновляется после стабилизации веса и организации сбалансированного питания.
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