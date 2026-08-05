Стоматолог объяснила, как сухость во рту влияет на зубы
«На 99% слюна состоит из воды, поэтому при снижении общего уровня жидкости в организме мозг подаёт сигнал слюнным железам замедлить работу. Так организм сохраняет воду для жизненно важных органов. Но без слюны зубы и дёсны становятся уязвимыми для бактерий и кислот», — сказала эксперт.
При снижении количества слюны защитные барьеры полости рта ослабевают, что ускоряет разрушение тканей, увеличивает риск возникновения кариеса и других проблем с зубами.
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