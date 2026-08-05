Онколог Воробьев назвал 5 трудно распознаваемых симптомов рака желудка
Когда дело доходит до рака, чем раньше вы заметите признаки, тем скорее вы сможете обратиться за подходящим лечением. Однако это может быть сложно, если симптомы связаны с другими проблемами со здоровьем.
"Симптомы рака желудка трудно обнаружить. Это потому, что они чаще связаны с расстройствами пищеварения", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
По словам онколога, эти симптомы включают в себя:
Изжога или кислотный рефлюкс
Проблемы с глотанием (дисфагия)
Чувство или болезнь
Симптомы расстройства желудка, такие как сильная отрыжка
Очень быстрое чувство насыщения во время еды.
Другие признаки могут включать:
Потеря аппетита или потеря веса без попытки
Шишка в верхней части живота
Боль в верхней части живота
Чувство усталости или отсутствие энергии.
Если вы испытываете какие-либо из этих симптомов, стоит проверить их, если они «не кажутся вам нормальными».
«Если у вас есть другое заболевание, такое как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, вы можете регулярно испытывать подобные симптомы».
Возможно, вы привыкнете к ним. Но важно обратиться к врачу общей практики, если ваши симптомы меняются, ухудшаются или не кажутся вам нормальными. Эти симптомы очень распространены и могут быть вызваны множеством различных состояний. Их наличие не обязательно означает, что у вас рак желудка.
«Но важно, чтобы их проверил врач общей практики. Это потому, что если они вызваны раком, раннее обнаружение делает его более излечимым».
Рекомендует обратиться за помощью к врачу общей практики, если у вас есть:
Проблемы с глотанием
Комок в животе
Потеряли заметное количество веса
Другие симптомы рака желудка, которые ухудшаются или не проходят через три недели.
Заболевание, вызывающее симптомы со стороны вашего пищеварения, которые не улучшаются после трех недель использования вашего обычного лечения.
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