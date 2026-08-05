Гинеколог рассказала о главном мужском заблуждении про овуляцию
По словам врача, овуляция обычно происходит в середине цикла, когда яйцеклетка выходит из яичника и организм женщины становится максимально готовым к зачатию. В этот момент меняется гормональный фон, что может отражаться на самочувствии, настроении, внешности и либидо женщин. «Встретить женщину в овуляцию — это не проклятие, а большое счастье», — отметила Радутинских.
Гинеколог подчеркнула, что главное заблуждение про овуляцию у мужчин связано с недостатком знаний о женской физиологии. Врач призвала воспринимать этот процесс как нормальную часть работы репродуктивной системы, а не как болезнь или повод для беспокойства.
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