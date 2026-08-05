Врач-гастроэнтеролог объяснил, кому нужно отказаться от острой пищи

Острая пища — любимое лакомство одних и настоящее испытание для других. Но что на самом деле происходит с организмом, когда мы едим перец? В беседе с «Чемпионатом» это объяснил Александр Коротаев — врач-гастроэнтеролог клиники «Евроонко» в Краснодаре.Специалист пояснил, что жгучий эффект перца обусловлен веществом капсаицином. Интересно, что ощущение остроты не является вкусом в классическом понимании — на языке нет соответствующих рецепторов. Вместо этого активируется ионный канал TRPV1, отвечающий за восприятие боли, температуры и химических раздражителей. При этом капсаицин выводится из организма в неизменном виде, поскольку фермента для его расщепления не существует.Медицинское сообщество до сих пор спорит о безопасных дозировках. Врач отметил, что все исследования проводились лишь в лабораторных условиях. Согласно полученным данным, низкие дозы капсаицина (около 40 мг/кг) не только не вредят ЖКТ, но и способствуют разнообразию микробиоты, а также увеличивают выработку масляной кислоты, что помогает в борьбе с лишним весом.Совсем иная картина наблюдается при употреблении высоких доз (60–80 мг/кг). Как подчеркнул Александр Коротаев, такие объёмы приводят к значительному воспалению и фактически вызывают ожоги кишечника.«Если у человека уже имеются патологии ЖКТ, лучше воздерживаться от острого. Это может спровоцировать обострение, что повлечёт за собой длительное лечение», — резюмирует эксперт.

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