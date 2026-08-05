Врачи нашли способ удалить из крови вечные химические вещества и микропластик
Практически каждый живой человек содержит в себе стойкие химические вещества. До сих пор ни у кого не было практического способа извлечь их из организма живого человека.
Команда крупнейшего в мире центра афереза утверждает, что их фильтры именно это и сделали. Результаты исследования пока незначительны и находятся на ранней стадии, и авторы первыми об этом заявляют.
Более 4700 пер- и полифторалкильных веществ, известных как ПФАС, используются в настоящее время или находятся в окружающей среде в свободном доступе. Биомониторинг выявляет их в крови более чем 99% американцев.
Около 200 миллионов американцев подверглись воздействию этих веществ через питьевую воду. Для снижения их концентрации вдвое требуется от 4,8 до 8,5 лет, поэтому доза, усвоенная в 30 лет, сохраняется и в 40 лет.
Пластик попадает в окружающую среду через другой вход. По оценкам, люди проглатывают от 39 000 до 52 000 частиц пластика в год, а с учетом вдыхания — от 74 000 до 121 000.
Эти частицы были обнаружены в крови человека, плаценте, легочной ткани и головном мозге. Связующим звеном между двумя загрязняющими веществами является жир.
ПФАС оседают на частицах ЛПНП и ЛПОНП, переносчиках холестерина по организму. Они также прилипают к пластику, в 250 раз легче к пластику, подвергшемуся воздействию погодных условий на открытом воздухе.
Следующий шаг команды — это выдвижение гипотезы, а не констатация факта: оба загрязняющих вещества покрываются слоем жиров плазмы, что обеспечивает их циркуляцию. Фильтр, предназначенный для удаления этих жиров, должен также выводить их из организма.
Результаты обследования показали ожидаемые результаты. У 34 пациентов, обследованных до и после двух сеансов, резко снизились уровни С-реактивного белка, фибриногена, холестерина ЛПНП и липопротеина(а).
Новые данные были получены с помощью масс-спектрометров. В сертифицированной немецкой лаборатории в Бремене плазма 14 пациентов показала снижение концентрации четырех наиболее распространенных «вечных» химических веществ до 25%.
Вторая лаборатория провела обследование еще четырех пациентов после одного сеанса и выявила более резкое снижение: 48,9% для PFOS, 43,5% для PFOA, 55,0% для PFNA и 75,8% для его более длинноцепочечного аналога, PFDoDA.
Эти соединения также обнаруживаются в элюате — той фракции, которую прибор откладывает и удаляет. Это важно, поскольку показывает, какие загрязняющие вещества остаются в отработанной жидкости.
Стефан Р. Борнштайн из Дрезденского технического университета и университетской больницы имени Карла Густава Каруса является первым автором исследования. Его команда начала тестирование после того, как узнала, что эти загрязняющие вещества переносятся вместе с липидами.
«Мы всегда предполагали, что помимо липидов, другие факторы могут способствовать неожиданному успеху этого лечения», — сказал Борнштейн. Он добавил, что лаборатории обнаружили «значительное и существенное выведение этих токсинов из кровообращения человека».
Здесь данные становятся менее полными, и об этом говорят авторы. Газовая хроматография крови четырех пациентов показала, что полиэтилен попадает в кровь всех четырех, а поливинилхлорид — трех из четырех.
Полипропилен показал обратную тенденцию. У одного пациента его концентрация снизилась, у двух повысилась, а у четвертого обнаружить не удалось. У единственного пациента, у которого был обнаружен полистирол, его концентрация повысилась, в то время как концентрация нейлона снизилась.
Двум пациентам также было установлено устройство, связывающее рыхлый генетический материал в крови. У одного из них после процедуры исчезли все обнаруживаемые полистирол и полипропилен. У другого — полиэтилен и ПЭТ.
На основе анализа двух образцов команда считает это предположением и предлагает проверяемое объяснение. Часть циркулирующего пластика может прилипать к нитям ДНК или фрагментам клеток, которые и улавливает такое устройство.
Третий метод, разработанный в научно-исследовательском институте Germans Trias i Pujol в Испании, заключался в окрашивании частиц у четырех пациентов и их подсчете методом проточной цитометрии. Среднее снижение составило около 70 процентов.
С этой цифрой следует обращаться осторожно. Она не показала статистической значимости при таком размере выборки, а краситель, как правило, выявляет жиры, поэтому он подсчитывает частицы, не доказывая их пластичность.
Измерения циркулирующих частиц — это лишь половина истории. Используя рамановскую спектроскопию на коже век человека, команда обнаружила частицы полистирола внутри ткани и определила их местоположение.
Эта возможность может иметь большее значение, чем любая отдельная цифра в документе. Она превращает количество пластика в тканях человека в нечто, что лаборатория может обнаружить и идентифицировать.
Во втором эксперименте изучалось, причиняет ли такое воздействие вред. Клетки надпочечников человека, подвергнутые воздействию полистироловых шариков диаметром 30 нанометров, демонстрировали тенденцию к гибели, что отслеживалось по активности фермента, выделяемого погибающими клетками.
Взятая до начала сеанса сыворотка не изменила ситуацию. Взятая после сеанса сыворотка снизила этот сигнал. Эксперимент проводился трижды, и авторы называют это тенденцией, а не доказательством.
Шарлотта Стинблок, ведущий автор исследования, работает в том же отделе в Дрездене. Она описывает изменения, которые подразумевают эти результаты.
«Долгие годы мы рассматривали липопротеин как болезнь, — говорит Стинблок. — Если окажется, что он также является переносчиком, вопрос сместится с того, можем ли мы измерить эти загрязняющие вещества в организме людей, на то, что произойдет, когда мы удалим некоторые из них».
Дрезденская программа — это не эксперимент. Борнштейн говорит, что лечит пациентов с наследственным высоким уровнем холестерина уже 25 лет и сейчас проводит около 200 сеансов в неделю.
По его словам, у 70–80% этих пациентов больше не наблюдалось сердечно-сосудистых осложнений, инсультов и инфарктов, поскольку лечение очень глубоко удаляет холестерин и липопротеин(а).
Эти цифры основаны на его клиническом опыте, а не на результатах, представленных в данной статье. Он называет эту терапию «намного превосходящей все доступные в настоящее время лекарства» и утверждает, что немецкие страховые компании возмещают ее расходы как «золотой стандарт лечения».
В литературе обычно описываются легкие и кратковременные побочные эффекты: пониженное кровяное давление, головокружение, усталость, тошнота и судороги, вызванные антикоагулянтом.
«Терапевтический аферез — это инвазивная процедура, но она имеет очень мало побочных эффектов, и за более чем сто тысяч процедур, проведенных в нашем центре, мы крайне редко сталкивались с серьезными проблемами», — говорит Борнштейн.
Раздел, посвященный ограничениям, отличается необычайной откровенностью. Образцы небольшие, состояние пациентов и типы оборудования различаются, а анализы пластика носят исследовательский характер в области, где нет проверенных методов.
Загрязнение представляет собой реальную опасность, когда измеряемый материал изготовлен из пластика, а лаборатория им заполнена. В данном случае нет рандомизированного контролируемого исследования и данных о долгосрочных результатах.
Поскольку пары пациентов в разных наборах данных не были единообразными, авторы прямо заявляют, что не могут утверждать о существовании единого общего механизма клиренса.
Самое важное замечание касается времени. Все измеренные параметры отражают резкое изменение циркулирующей крови сразу после процедуры, а не общую нагрузку, накопленную в организме.
Первоначальное снижение может быть частично компенсировано по мере высвобождения содержимого из тканевых резервуаров. Несколько авторов также заявляют о финансовых связях с компаниями, производящими оборудование для афереза.
«Мы не искали этого», — говорит Борнштейн. «Это значит, что машина их обнаружила. Но это еще не значит, что организм от них избавился».
При традиционном плазмообмене удаляемая жидкость заменяется донорской плазмой, которая может содержать собственные загрязнения. В дрезденских системах не используется замещающая жидкость, поэтому она ничего не добавляет обратно.
Вашингтон обратил на это внимание. Агентство перспективных исследовательских проектов в области здравоохранения запустило программу стоимостью 144 миллиона долларов для измерения и доступного удаления частиц пластика из организма.
Ранее проведенные исследования указывали на то, что методы фильтрации крови могут позволить обнаружить эти частицы. Теперь группа исследователей хочет подвергнуть крупных животных воздействию меченого пластика и получить их изображения после обработки.
«Необходимо провести более долгосрочные исследования, чтобы показать, станет ли этот подход специфическим методом лечения пациентов с прогрессирующими кардиометаболическими и нейрометаболическими заболеваниями», — говорит Борнштейн.
«Ничто из этого не отменяет первоочередную задачу, которой остается предотвращение воздействия», — говорит Борнштейн. «Уборка после этого — более сложный и дорогостоящий способ решения проблемы».
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