Врачи нашли способ удалить из крови вечные химические вещества и микропластик

Этот аппарат не нов. На протяжении десятилетий он брал кровь из одной руки, удалял холестерин и отправлял её обратно. Новизна заключается в том, что ещё он выводит: навсегда закреплённые в крови химические вещества. Результаты нового исследования были опубликованы в журнале Brain Health.Практически каждый живой человек содержит в себе стойкие химические вещества. До сих пор ни у кого не было практического способа извлечь их из организма живого человека.Команда крупнейшего в мире центра афереза утверждает, что их фильтры именно это и сделали. Результаты исследования пока незначительны и находятся на ранней стадии, и авторы первыми об этом заявляют.Более 4700 пер- и полифторалкильных веществ, известных как ПФАС, используются в настоящее время или находятся в окружающей среде в свободном доступе. Биомониторинг выявляет их в крови более чем 99% американцев.Около 200 миллионов американцев подверглись воздействию этих веществ через питьевую воду. Для снижения их концентрации вдвое требуется от 4,8 до 8,5 лет, поэтому доза, усвоенная в 30 лет, сохраняется и в 40 лет.Пластик попадает в окружающую среду через другой вход. По оценкам, люди проглатывают от 39 000 до 52 000 частиц пластика в год, а с учетом вдыхания — от 74 000 до 121 000.Эти частицы были обнаружены в крови человека, плаценте, легочной ткани и головном мозге. Связующим звеном между двумя загрязняющими веществами является жир.ПФАС оседают на частицах ЛПНП и ЛПОНП, переносчиках холестерина по организму. Они также прилипают к пластику, в 250 раз легче к пластику, подвергшемуся воздействию погодных условий на открытом воздухе.Следующий шаг команды — это выдвижение гипотезы, а не констатация факта: оба загрязняющих вещества покрываются слоем жиров плазмы, что обеспечивает их циркуляцию. Фильтр, предназначенный для удаления этих жиров, должен также выводить их из организма.Результаты обследования показали ожидаемые результаты. У 34 пациентов, обследованных до и после двух сеансов, резко снизились уровни С-реактивного белка, фибриногена, холестерина ЛПНП и липопротеина(а).Новые данные были получены с помощью масс-спектрометров. В сертифицированной немецкой лаборатории в Бремене плазма 14 пациентов показала снижение концентрации четырех наиболее распространенных «вечных» химических веществ до 25%.Вторая лаборатория провела обследование еще четырех пациентов после одного сеанса и выявила более резкое снижение: 48,9% для PFOS, 43,5% для PFOA, 55,0% для PFNA и 75,8% для его более длинноцепочечного аналога, PFDoDA.Эти соединения также обнаруживаются в элюате — той фракции, которую прибор откладывает и удаляет. Это важно, поскольку показывает, какие загрязняющие вещества остаются в отработанной жидкости.Стефан Р. Борнштайн из Дрезденского технического университета и университетской больницы имени Карла Густава Каруса является первым автором исследования. Его команда начала тестирование после того, как узнала, что эти загрязняющие вещества переносятся вместе с липидами.«Мы всегда предполагали, что помимо липидов, другие факторы могут способствовать неожиданному успеху этого лечения», — сказал Борнштейн. Он добавил, что лаборатории обнаружили «значительное и существенное выведение этих токсинов из кровообращения человека».Здесь данные становятся менее полными, и об этом говорят авторы. Газовая хроматография крови четырех пациентов показала, что полиэтилен попадает в кровь всех четырех, а поливинилхлорид — трех из четырех.Полипропилен показал обратную тенденцию. У одного пациента его концентрация снизилась, у двух повысилась, а у четвертого обнаружить не удалось. У единственного пациента, у которого был обнаружен полистирол, его концентрация повысилась, в то время как концентрация нейлона снизилась.Двум пациентам также было установлено устройство, связывающее рыхлый генетический материал в крови. У одного из них после процедуры исчезли все обнаруживаемые полистирол и полипропилен. У другого — полиэтилен и ПЭТ.На основе анализа двух образцов команда считает это предположением и предлагает проверяемое объяснение. Часть циркулирующего пластика может прилипать к нитям ДНК или фрагментам клеток, которые и улавливает такое устройство.Третий метод, разработанный в научно-исследовательском институте Germans Trias i Pujol в Испании, заключался в окрашивании частиц у четырех пациентов и их подсчете методом проточной цитометрии. Среднее снижение составило около 70 процентов.С этой цифрой следует обращаться осторожно. Она не показала статистической значимости при таком размере выборки, а краситель, как правило, выявляет жиры, поэтому он подсчитывает частицы, не доказывая их пластичность.Измерения циркулирующих частиц — это лишь половина истории. Используя рамановскую спектроскопию на коже век человека, команда обнаружила частицы полистирола внутри ткани и определила их местоположение.Эта возможность может иметь большее значение, чем любая отдельная цифра в документе. Она превращает количество пластика в тканях человека в нечто, что лаборатория может обнаружить и идентифицировать.Во втором эксперименте изучалось, причиняет ли такое воздействие вред. Клетки надпочечников человека, подвергнутые воздействию полистироловых шариков диаметром 30 нанометров, демонстрировали тенденцию к гибели, что отслеживалось по активности фермента, выделяемого погибающими клетками.Взятая до начала сеанса сыворотка не изменила ситуацию. Взятая после сеанса сыворотка снизила этот сигнал. Эксперимент проводился трижды, и авторы называют это тенденцией, а не доказательством.Шарлотта Стинблок, ведущий автор исследования, работает в том же отделе в Дрездене. Она описывает изменения, которые подразумевают эти результаты.«Долгие годы мы рассматривали липопротеин как болезнь, — говорит Стинблок. — Если окажется, что он также является переносчиком, вопрос сместится с того, можем ли мы измерить эти загрязняющие вещества в организме людей, на то, что произойдет, когда мы удалим некоторые из них».Дрезденская программа — это не эксперимент. Борнштейн говорит, что лечит пациентов с наследственным высоким уровнем холестерина уже 25 лет и сейчас проводит около 200 сеансов в неделю.По его словам, у 70–80% этих пациентов больше не наблюдалось сердечно-сосудистых осложнений, инсультов и инфарктов, поскольку лечение очень глубоко удаляет холестерин и липопротеин(а).Эти цифры основаны на его клиническом опыте, а не на результатах, представленных в данной статье. Он называет эту терапию «намного превосходящей все доступные в настоящее время лекарства» и утверждает, что немецкие страховые компании возмещают ее расходы как «золотой стандарт лечения».В литературе обычно описываются легкие и кратковременные побочные эффекты: пониженное кровяное давление, головокружение, усталость, тошнота и судороги, вызванные антикоагулянтом.«Терапевтический аферез — это инвазивная процедура, но она имеет очень мало побочных эффектов, и за более чем сто тысяч процедур, проведенных в нашем центре, мы крайне редко сталкивались с серьезными проблемами», — говорит Борнштейн.Раздел, посвященный ограничениям, отличается необычайной откровенностью. Образцы небольшие, состояние пациентов и типы оборудования различаются, а анализы пластика носят исследовательский характер в области, где нет проверенных методов.Загрязнение представляет собой реальную опасность, когда измеряемый материал изготовлен из пластика, а лаборатория им заполнена. В данном случае нет рандомизированного контролируемого исследования и данных о долгосрочных результатах.Поскольку пары пациентов в разных наборах данных не были единообразными, авторы прямо заявляют, что не могут утверждать о существовании единого общего механизма клиренса.Самое важное замечание касается времени. Все измеренные параметры отражают резкое изменение циркулирующей крови сразу после процедуры, а не общую нагрузку, накопленную в организме.Первоначальное снижение может быть частично компенсировано по мере высвобождения содержимого из тканевых резервуаров. Несколько авторов также заявляют о финансовых связях с компаниями, производящими оборудование для афереза.«Мы не искали этого», — говорит Борнштейн. «Это значит, что машина их обнаружила. Но это еще не значит, что организм от них избавился».При традиционном плазмообмене удаляемая жидкость заменяется донорской плазмой, которая может содержать собственные загрязнения. В дрезденских системах не используется замещающая жидкость, поэтому она ничего не добавляет обратно.Вашингтон обратил на это внимание. Агентство перспективных исследовательских проектов в области здравоохранения запустило программу стоимостью 144 миллиона долларов для измерения и доступного удаления частиц пластика из организма.Ранее проведенные исследования указывали на то, что методы фильтрации крови могут позволить обнаружить эти частицы. Теперь группа исследователей хочет подвергнуть крупных животных воздействию меченого пластика и получить их изображения после обработки.«Необходимо провести более долгосрочные исследования, чтобы показать, станет ли этот подход специфическим методом лечения пациентов с прогрессирующими кардиометаболическими и нейрометаболическими заболеваниями», — говорит Борнштейн.«Ничто из этого не отменяет первоочередную задачу, которой остается предотвращение воздействия», — говорит Борнштейн. «Уборка после этого — более сложный и дорогостоящий способ решения проблемы».

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки