Употребление воды во время еды может привести к увеличению потребления пищи

Стакан воды за обедом должен частично помочь уменьшить количество съеденной пищи. Желудок растягивается, чувство сытости приходит быстрее, и вилка опускается раньше. Пейдж Каннингем из Корнельского университета и Джон Хейс из Университета штата Пенсильвания объединили видеозаписи обеда 86 взрослых и измерили, сколько воды выпил каждый из них. Те, кто выпил больше всего, также съели больше всего. Результаты исследования были опубликованыв журнале Appetite.В ходе одного общенационального опроса о состоянии здоровья, в котором приняли участие 48 026 взрослых, 42 процента респондентов заявили, что пытаются похудеть. Употребление большего количества воды заняло третье место среди предложенных ими методов, после сокращения потребления пищи и увеличения физической активности.Каннингем отметила, что чувство сытости недолговечно. «Но вода быстро выводится из желудка», — сказала она.Она и Хейз написали, что доказательства никогда не подтверждали эту идею. Немногочисленные исследования, которые её проверяли, противоречат друг другу.Одно исследование 2007 года показало, что вода уменьшает количество съедаемой пищи, но только среди пожилых людей и только в том случае, если они пили ее перед тем, как сесть за стол, а не во время еды.В гораздо более раннем исследовании, проведенном в 1981 году, было обнаружено обратное, и только среди людей с весом выше среднего, в группах, достаточно небольших, чтобы эта разница могла ничего не значить.Эти 86 взрослых участников были взяты из двух предыдущих экспериментов. 52 ели говяжий чили, а 34 — курицу тикка масала. Каждый участник дважды ел одно и то же блюдо, в результате чего было получено видео 172 обедов.Каждый участник получил порцию в 650 грамм и почти 2 стакана (450 грамм) воды, после чего мог есть и пить столько, сколько хотел.Каннингем и Хейз меняли остроту блюд между визитами, смешивая острую и сладкую паприку в разных пропорциях.Затем программисты просмотрели видеозапись. Они подсчитали каждый глоток и оценили его объем. Они засекли время, за которое была выпита вода, и зафиксировали каждый переход от приема пищи к глотку воды.На каждые дополнительные 100 граммов воды, выпитые человеком (чуть меньше половины стакана), приходилось потреблять примерно на 39 граммов больше пищи. Это составляет примерно 49 калорий.Каннингем отметила, что вода может действовать как смазка, ускоряя процесс еды. Она также может предотвращать сухость во рту, позволяя пище дольше оставаться приятной на вкус.Каннингем и Хейз не ожидали следующего результата. Люди, которые пили воду быстрее, съедали меньше пищи, а не больше.Пока им этому нет объяснения. Возможно, вода дольше задерживается во рту, когда люди пьют медленно, или же закономерность объясняется более длительным приемом пищи.Одно исследование 1978 года показало обратное: люди с избыточным весом пили во время еды быстрее, чем худые люди.Люди перестают есть отчасти потому, что еда становится менее привлекательной, чем дольше они её едят. Первый кусочек чили вкуснее двадцатого.Каннингем и Хейз предполагают, что глоток воды прерывает этот процесс. Еда снова становится вкусной, и люди продолжают есть.Тот, кто еще раз поменял рацион, съел примерно на 4,4 грамма больше еды. Само по себе это почти ничего. Но люди постоянно меняют рацион и граммы накапливаются.Каннингем и Хейс описывают переключение между приемами пищи как привычку, которая может побудить людей есть больше, чем им необходимо.До этого исследования ученые тестировали взрослых, используя только один продукт: макароны с сыром, которые группа Каннингема использовала в 2023 году. Другая группа обнаружила ту же закономерность у детей в следующем году.В 2025 году группа Каннингема связала более частую смену продуктов питания с увеличением жировой массы на один год у детей из семей с высоким риском ожирения.Ожог от острого перца чили возникает из-за одного химического вещества: капсаицина. Большинство людей пьют воду, чтобы охладить боль, и хотя другие напитки помогают лучше, вода все же лучше, чем ничего.Это вызвало вопрос. Каннингем и Хейс уже показали, что чем больше специй, тем медленнее человек ест и тем больше еды остается в тарелке.Если вода смягчает жжение, то люди, запивающие острую пищу, смогут съесть столько же, сколько и при употреблении умеренно острой еды, и острота перестанет действовать как тормоз.Нет, это не помогло. Острый вкус замедлял всех одинаково, независимо от их привычек в употреблении алкоголя или того, как часто они переключались между небольшими порциями и глотками.В этом анализе использовались данные, собранные для ответа на другой вопрос, поэтому он показывает взаимосвязь, а не причину того или иного явления.«Это был вторичный анализ, посвященный изучению взаимосвязей», — говорит Каннингем.Люди, которые едят больше, могут просто пить больше воды. Видео не может определить, что наступит раньше.Приём пищи также состоял всего из двух блюд, которые употреблялись в лабораторных условиях. Каннингем и Хейс предостерегают от предположения, что та же закономерность сохраняется для совершенно разных продуктов или для того, как люди едят дома.Следующий этап экспериментов призван проверить причинно-следственную связь. «Мы сейчас этим и занимаемся», — сказала Каннингем.

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