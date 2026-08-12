Врач раскрыла простую привычку для снижения риска жировой болезни печени

Гепатолог Марта Теджедор Браво раскрыла простую привычку, внедрение которой поможет снизить риск жировой болезни печени. Эффективный метод профилактики этой болезни она назвала в беседе с Parade.По словам Браво, ожирение и сахарный диабет второго типа повышают риск накопления жира в печени, что может привести к воспалению и образованию рубцов на органе, а впоследствии и жировой болезни. Для профилактики этого состояния она порекомендовала совершать короткую прогулку после каждого приема пищи.Врач объяснила, что прогулка после еды необходима, чтобы избежать резких скачков уровня сахара в крови. «Когда вы ходите, мышцы используют часть глюкозы из крови для получения энергии. Это помогает снизить количество сахара, используемого печенью для работы после еды. Таким образом, регулярные прогулки после еды уменьшают накопление жира в печени и улучшают реакцию организма на инсулин — гормон, контролирующий уровень сахара в крови», — рассказала доктор.

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