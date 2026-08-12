Названы два фактора, удваивающие риск смерти после среднего возраста

Согласно новому исследованию, два фактора значительно повышают риск преждевременной смерти у людей среднего и пожилого возраста: жировые отложения в области живота и дефицит витамина D.Как пишут исследователи в статье, опубликованной в журнале Diabetes, Obesity and Metabolism, у людей старше 50 лет с жировыми отложениями в области живота и низким уровнем витамина D риск смерти более чем вдвое выше, чем у людей без этих состояний.Хотя каждое из этих состояний само по себе опасно, в совокупности они многократно увеличивают риск преждевременной смерти, заявили исследователи.«Абдоминальное ожирение — хорошо известный фактор риска, поскольку оно связано с воспалением и нарушениями обмена веществ. Витамин D, с другой стороны, — это гормон, который воздействует на различные органы, и его дефицит нарушает ряд функций организма», — заявил профессор Тиаго Силва Александре из Федерального университета Сан-Карлоса в Бразилии. «Когда эти два состояния возникают одновременно, одно усиливает действие другого, еще больше увеличивая риск смерти».В рамках нового исследования ученые проанализировали данные более чем 5500 человек в Англии, принявших участие в долгосрочном исследовании старения. Образцы жировой ткани и крови участников анализировались каждые четыре года.Результаты показали, что за шестилетний период у этих пожилых людей наличие жира в области живота само по себе увеличивало риск смерти на 47%. Исследователи определили абдоминальное ожирение как обхват талии более 100 см для мужчин и 86 см для женщин.Аналогично, дефицит витамина D сам по себе повышает риск смерти до 91%.Однако, как выяснили исследователи, сочетание жира на животе и низкого уровня витамина D более чем вдвое увеличивает риск смерти.Александр объяснил, что эти два состояния создают порочный круг в организме. Жир в области живота задерживает витамин D, препятствуя его циркуляции в кровотоке.«Это означает, что, хотя в организме витамин может храниться в жировых отложениях, он не находится в свободном доступе в крови для выполнения жизненно важных функций в других органах и системах», — сказал он.У людей с ожирением также снижается выработка ферментов, необходимых для переработки витамина D, что еще больше уменьшает его доступность.«Абдоминальное ожирение снижает уровень циркулирующего витамина D, а этот дефицит ослабляет иммунную систему, усугубляя хроническое воспаление, вызванное избытком жира, и резко увеличивая риск смертности», — сказал Александр.Это особенно вредно для пожилых людей, поскольку они от природы страдают от хронического воспаления низкой степени, сказал он.«В нормальных условиях витамин D действует как регулятор иммунной системы, предотвращая выход воспаления из-под контроля», — сказал Александр. «Когда уровень витамина D низок и имеется избыток жира в области живота, развивается неблагоприятная системная среда, которая ускоряет развитие сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний, а также потерю мышечной массы».Предыдущие исследования этой группы показали, что дефицит витамина D может привести к снижению силы и повышению риска старения мозга.«Витамин D — это гормон, выполняющий множество функций. Он играет роль в регулировании артериального давления, частоты сердечных сокращений, центральной нервной системы, иммунной системы и эндокринной системы», — сказал Александр. «Поэтому при низком уровне витамина D нарушается работа ряда важных функций организма».Витамин D естественным образом вырабатывается кожей человека под воздействием солнечного света. Однако, по данным Кливлендской клиники, люди, испытывающие недостаток витамина D, могут принимать добавки или получать его из обогащенных витаминами продуктов, рыбы, говяжьей печени, грибов и яичных желтков.

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