Терапевт рассказала, может ли вегетарианство спровоцировать анемию
«Для строгого вегана витамин B12 практически всегда требует обязательного источника из добавки или обогащённых продуктов. Получить достаточно B12 без обогащённых продуктов или добавки практически недостижимо», — объяснила врач.
А вот железо, кальций, йод и витамин D получить только из еды можно, но успех зависит от структуры меню, исходного статуса и физиологических потребностей. И это требует очень продуманного рациона и контроля анализов.
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