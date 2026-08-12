TP: психопатические наклонности связаны с микробами внутри организма

Чем больше мы узнаём о микробиоме, тем больше понимаем, насколько глубокое влияние он оказывает на формирование нашей личности. Ученым уже известно, что микробы в организме могут влиять на эмоции, включая реакцию страха, но насколько далеко простирается их влияние в плане формирования личности? Как показывают исследования, ответ находится довольно далеко.В новом предварительно опубликованном исследовании, вышедшем в журнале Translational Psychiatry, ученые обнаружили доказательства того, что микробиота может даже влиять на проявления психопатии у людей. Исследователи выявили связь между уровнями определенных кишечных и ротовых микробов и психопатическими чертами личности.Хотя результаты исследования еще не прошли экспертную оценку, ученые утверждают, что это первое обнаруженное доказательство того, как микробиота может способствовать развитию психопатических черт, биологические основы которых до сих пор плохо изучены.Психопатия — это тип личности, характеризующийся отсутствием эмпатии, антисоциальными наклонностями, импульсивностью и эгоизмом, однако происхождение психопатических личностей до сих пор не до конца ясно.Известно, что психопаты могут иметь сходства в структуре мозга, при этом определенные области и пути в мозге, включая префронтальную кору, часто связаны с этим явлением.Однако исследователи утверждают, что дело не только в этом.«Хотя предполагается, что изменения в головном мозге, особенно в префронтальной коре и височно-лимбической области, напрямую связаны с психопатией, одних этих изменений недостаточно для всестороннего нейробиологического объяснения психопатического поведения», — объясняют исследователи в своей статье. «Мы предположили, что состав кишечной и ротовой микробиоты может быть связан с субклиническими психопатическими чертами личности… Насколько нам известно, это первое исследование, изучающее эту связь».В своем исследовании Каролина Коста из Университета Порту в Португалии и ее команда изучили данные 200 здоровых взрослых участников, которые заполнили краткую форму шкалы самооценки психопатии (Self-Report Psychopathy Scale-Short Form) — опросник, предназначенный для измерения психопатических черт, — и предоставили образцы крови, слюны и кала, которые были проанализированы на наличие признаков бактериального состава в организме или различных метаболических маркеров.При анализе индивидуального разнообразия кишечной и ротовой микробиоты у людей не было обнаружено четкой связи с психопатией, но картина изменилась при сравнении результатов участников между собой.С этой точки зрения, более высокая численность трех конкретных видов бактерий показала положительную связь с более выраженными психопатическими чертами.Согласно проведенному анализу, наличие в кишечнике большего количества микробов из родов Allisonella или Prevotella, или из вида Cloacibacillus evryensis, может означать, что у вас выше вероятность проявления психопатических черт.Стоит отметить, что ни один из этих результатов не может говорить о причинно-следственной связи; данное исследование лишь выявляет корреляции в данных.Но если говорить гипотетически, то как именно эти микробы влияют на поведение людей, склоняя его к психопатии?Мы не знаем наверняка, но исследователи отмечают, что бактерия Allisonella ранее связывалась с рядом заболеваний человека, и ее способность вызывать воспаление, которое ассоциируется с тревожностью и депрессией, может помочь объяснить ее возможную роль в развитии психопатии.Аналогичным образом, Prevotella ранее связывали с нейропсихиатрическими расстройствами, и считается, что она влияет на обработку эмоций, в то время как исследователи говорят, что связь с C. evryensis может быть обусловлена ее предполагаемой ролью в качестве производителя гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), ингибирующего нейромедиатора, участвующего в системах, регулирующих контроль импульсов.Интересно, что один из видов, включенных в анализ, показал отрицательную корреляцию: более высокие уровни Treponema vincentii в микробиоме полости рта были связаны с более низкими показателями психопатии, хотя исследователи признают, что у них нет объяснения этому явлению.Хотя для лучшего понимания того, как эти кишечные микробы могут способствовать развитию психопатических черт, необходимы дополнительные исследования, полученные результаты дают нам важные новые зацепки для дальнейших исследований и однажды могут помочь врачам в выявлении людей, проявляющих эти темные импульсы.«В целом, наши результаты подчеркивают потенциал микробиоты и ее метаболических показателей в качестве биомаркеров психопатических черт в общей популяции», — пишут исследователи. «Наблюдаемые нами взаимосвязи, особенно между конкретными таксонами (например, Allisonella, Prevotella, C. evryensis, T. vincentii) и такими чертами, как бессердечность, манипулятивность, импульсивность и антисоциальность, указывают на измеримый биологический след психопатии, выходящий за рамки традиционных нейрокогнитивных моделей».

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