Врач решила есть один овощ каждый день и удивилась результатам
Диетолог напомнила, что брокколи при минимальной калорийности содержит более 100 процентов суточной нормы витамина С, витамины К, А, фолиевую кислоту и калий. Этот продукт считается очень полезным для желудка, сердца и мозга. По словам Манакер, после семи дней экспериментов с рецептами с брокколи ее пищеварение нормализовалось. «В брокколи много клетчатки, и моя пищеварительная система, определенно, оценила дополнительную помощь. Вздутие живота уменьшилось, работа кишечника стабилизировалась, что не всегда гарантировано даже тем, кто придерживается здорового питания», — отметила специалист.
Кроме того, по ее словам, к концу экспериментальной недели качество ее кожи заметно улучшилось. Манакер объяснила подобный эффект тем, что витамин С в овоще помогает организму вырабатывать коллаген — белок, придающий коже сияние и эластичность. Кроме того, антиоксидант сульфорафан защищает кожу от повреждений, вызванных свободными радикалами и воздействием окружающей среды, добавила она. При этом диетолог призвала не увлекаться монодиетами и придерживаться сбалансированного рациона.
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