Врач Исаев: самым неудачным можно назвать сочетание алкоголя со сладким и жирным

Определенная закуска может сделать алкоголь более или менее вредным. Самые неудачные сочетания — это алкоголь вместе с большим количеством сладкой или жирной пищи, рассказал «Газете.Ru» врач-психиатр, нарколог, руководитель Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.«Конечно, гораздо важнее количество самого алкоголя и то, насколько регулярно человек его употребляет. Но еда действительно влияет на то, как алкоголь всасывается и какие процессы происходят в организме. Если человек пьет натощак, алкоголь быстрее попадает в кровь и концентрация этанола повышается сильнее. Пища замедляет опорожнение желудка и всасывание алкоголя, поэтому пить во время еды физиологически менее опасно, чем на пустой желудок», — объяснил нарколог.По его словам, исследования показывают, что состав еды тоже имеет значение, хотя эти различия гораздо меньше, чем принято считать.«С сахаром есть интересный момент. Алкоголь нарушает нормальную переработку жиров, а избыток сахара, особенно фруктозы, может превращаться в жир непосредственно в печени. Поэтому сочетание алкоголя со сладкими и очень калорийными продуктами создает дополнительные условия для развития жировой болезни печени. С жирной пищей история немного другая. Когда человек пьет алкоголь, печень в первую очередь занимается его переработкой, а обмен жиров при этом меняется. Жирные продукты добавляют калорий и жиров, которые организму тоже нужно переработать. Если человек регулярно сочетает алкоголь с очень калорийной пищей, особенно при лишнем весе и нарушениях обмена веществ, риск проблем с печенью становится выше», — заметил доктор.Сама по себе еда не может защитить печень от алкоголя, поэтому рассчитывать на закуску как на способ обезвредить алкоголь, конечно, не стоит. Намного важнее, сколько алкоголя человек выпивает и как часто это происходит.

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