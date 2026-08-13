Психолог указала на неожиданно выигрывающий от занятий спортом орган

Психолог Рио Уилсон рассказала, что физические упражнения положительно влияют на работу мозга. На орган, неожиданно выигрывающий от занятий спортом, она указала в беседе с Yahoo.По словам Уилсон, движение способствует выработке гормонов дофамина, норадреналина и серотонина, что сказывается на здоровье мозга быстрее, чем на теле целиком. «Спортивные упражнения увеличивают приток крови, снимают физическое напряжение, влияют на реакцию на стресс и на системы, формирующие настроение, концентрацию внимания и мотивацию. Приятнее всего, что необязательно становиться бегуном или часами заниматься в тренажерном зале, чтобы извлечь из спорта пользу. Даже такая простая вещь, как ежедневная прогулка в течение 20 минут, может оздоровить мозг», — объяснила психолог.Специалистка добавила, что уже через 10-15 минут умеренной физической активности многие люди начинают замечать изменения в самочувствии, и этот эффект может сохраниться и после окончания тренировки. «Вы, вероятно, не заметите изменений в кровяном давлении, но будете чувствовать себя спокойнее или энергичнее. Эти преимущества накапливаются постепенно, и в течение недель и месяцев регулярные физические упражнения могут привести к значительному улучшению состояния сердечно-сосудистой системы, силы, мышечной массы и общего физического здоровья», — заключила эксперт.

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